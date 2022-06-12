Шольц, Макрон и Драги намерены вместе посетить Киев - Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги планируют посетить Украину перед саммитом Большой семерки, который запланирован на 26?28 июня, сообщает немецкое издание Bild am Sonntag, на которое ссылается nv.ua

Шольц, Макрон и Драги своей поездкой хотят продемонстрироовать европейское единство, пишет издание. Однако, если глава Еврокомиссии фон дер Ляйен во время своего визита в Киев 11 июня выступала за принятие Украины в Евросоюз , поддержат ли ее предложение Шольц и Макрон пока неясно.

Ранее Шольц заявил, что он поедет в Киев только тогда, когда «речь будет идти о конкретных вещах». Что касается президента Франции, он изъявлял готовность посетить Украину после решения ЕС относительно заявки Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.

Со своей стороны канцлер Шольц замедляет обещанные поставки вооружения Украине. Некоторые из поставок ожидаются только осенью. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия.

Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны РоSSии против Украины, параллельно предоставляя и военную помощь Киеву . Немецкий и французский лидеры регулярно звонят роSSийскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его осуществить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.

По словам президента Украины Владимира Зеленского в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему уступить украинскую территорию, чтобы «сохранить лицо Путину».

Итальянское правительство во главе с Марио Драги разработало план из четырех этапов для прекращения войны, однако вряд ли его возможно реализовать.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявляла, что попытки "умиротворения" путинского режима опасны . Она подчеркнула, что на агрессию РоSSии нужно отвечать силой.