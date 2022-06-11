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2022-06-11
ВСУ отбили наступление врага на двух направлениях – Генштаба
В субботу на Славянском и Бахмутском направлениях враг понес потери и отступил, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли,
При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.
На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы украинских позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудар близ Покровского.
Антон Герасименко, ZN.ua