ВСУ отбили наступление врага на двух направлениях – Генштаба

В субботу на Славянском и Бахмутском направлениях враг понес потери и отступил, информирует ZN.ua.

ВСУ отбили наступление врага на двух направлениях – Генштаба
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли, сообщили в Генштабе.

При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы украинских позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудар близ Покровского.


Антон Герасименко, ZN.ua





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