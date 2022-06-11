В оккупированном Мелитополе рассылают платежки за коммуналку в рублях: фото

В Мелитополе, в котором роSSийские оккупанты похитили более пятисот мирных граждан, продолжают тотальную русификацию местного населения. Так, людям раздают рубли и присылают коммунальные платежки в роSSийской валюте.

Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.

Так, РИА-Мелитополь сообщает о том, что квитанции на коммунальные услуги в городе стали приходить в рублях и гривнах. Это делается с расчетом на то, что, если кто-то будет утверждать, что гривна закончилась – их заставят отнести в кассу предприятий выданные рубли, информирует Апостроф .

Квитанции со счетами, выставленными в двух валютах, уже раздали горожанам в КП Водоканал и ООО «Тепло-Мелитополь».

Так, оплату комуслуг нужно будет проводить уже по новым счетам. Говорят, что деньги идут на оплату труда коммунальщиков. В СМИ обращают внимание на то, что на квитанции крупным шрифтом указано, что оплату необходимо производить в кассу предприятия.

"Что еще раз подчеркивает истинную цель временщиков коллаборантов и оккупантов – побольше украсть и сбежать", - отмечает СМИ .

Местные жители также показали, как выглядят новые платежки: