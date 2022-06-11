Рустамзаде: «В информационном сопровождении войны в Украине слишком много демократии»

Еще никогда столь масштабная война, как развязанная Россией против Украины, не велась в эпоху массового интернета: социальные сети, мессенджеры, невозможность контролировать сообщения, которые выходят, обращения бойцов через голову своих командиров. Плюсы и минусы в войне при наличии интернета, а также особенности медийного сопровождения войны в интервью ZN.UA объяснил известный военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде, с которым поговорила Инна Ведерникова.

«Война любит тишину. Огласка никому не нужна. И плюсов здесь ни для одной из воюющих сторон нет. По телефонам и мессенджерам легко идентифицируют солдат, которые воевали на территории Украины. Поэтому во многих современных армиях вообще запрещают средства личной мобильной связи с использованием фото- и видеокамер. Было достаточно случаев, когда сначала производили съемку, а потом по геолокации этих видео наносились удары. Это очень мешает обеспечению маскировки войск во время боевых действий. Хотя с другой стороны это помогает вам идентифицировать людей, которые совершили преступления против мирных жителей. Но это вообще отдельный пласт проблем этой войны», – заявил Рустамзаде.

Говоря об экспертах и аналитиках Агил Рустамзаде отметил, что они специально обученные люди, которые по крупицам собирают информацию и делятся ею. В этом плане он не видит проблемы, особенно на фоне торжества фейков в соцсетях.

«А вот что касается информационного сопровождения войны, то здесь в Украине, как по мне, слишком много демократии. У вас какой-нибудь блогер может поехать на линию фронта и выдать информацию, которая поставит в неудобное положение все ваше военно-политическое руководство. Этого нет ни в одной стране мира. Ни в Англии, ни в США , которые постоянно воюют», – добавил аналитик.

Отвечая на вопрос, идет ли здесь речь о запрете на критику действий военного руководства, Рустамзаде отметил, что «дело не в критике, критикуйте на здоровье». Он подчеркнул, что положение на линии фронта является военной тайной. И ее правильное предоставление, фокусирование внимания людей на боевых потерях приводит к очень плохим результатам для населения.

«Стакан всегда наполовину пуст, а наполовину — полон. Освобождение маленького села можно преподнести как поражение, а оставление большого города как вселенскую победу. Поэтому освещение военных действий требует целостности и системности подхода. А может, ваш Генштаб как раз в этой точке планирует какую-то операцию по окружению врага, а тут в эфир выходит журналист. И это никакое не мое изобретение, это догма войны. Освещать боевые действия должны специальные люди, которые согласовывают свои позиции и материалы. Вы не должны подставлять своих военных. А у вас были случаи, когда медиа снимает какой-то военный объект, а на следующий день в него летит ракета. Спасибо вам большое от врага», – заявил аналитик.

То есть, по словам Рустамзаде, необходимо разделять стратегические вещи и оперативную обстановку на линии фронта. На которую медиа априори не должны влиять. Это очень тонкая грань, к которой нужно подходить мастерски. А еще лучше — согласовывать с военными.