Общие потери Украины составляют до 10 тыс. человек — Арестович

Общие потери украинских защитников составляют до 10 тысяч человек. Об этом сообщил советник ОП Алексей Арестович в ходе вечернего эфира "Фейгин Live".

Арестович также отметил, что потери роSSийской стороны намного больше, чем потери украинцев.

"У нас и в начале конфликта гибли 100 человек в сутки в среднем, а в роSSийской армии гибли 1000 в сутки первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 не меньше. Оно так и будет 1:5, 1:3, 1: 6 колебаться", - объяснил Арестович.