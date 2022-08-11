Арестович збирається балотуватися в президенти, але за однієї умови: "Нікому досі не казав…"

Позаштатний радник голови Офісу президента України Аолексій Арестович зізнався щодо президентських амбіцій і назвав за якою умовою стане кандидатом у президенти.

Так, в інтерв’ю Дмитрові Гордону Арестович повідомив, що створювати політичну партію разом з Андрієм Єрмаком він не планує – «це плітки», але спробувати стати президентом України справді може.

«Я зараз скажу те, що нікому досі не казав. Всі кажуть про мій якийсь божевільний рейтинг. Припустимо. Але мій рейтинг, це рейтинг президента. Я себе від президента ніколи не відділяю. Я ніколи не підставляю людей, із якими працюю. Взагалі зараз ці розмови для мене не зовсім коректно вести», - заявив Арестович, назвавши також умову, за якою він, можливо, буде балотуватися.

За словами радника голови ОП, якщо Зеленський піде на другий термін, він його «підрізати не буде». А якщо ні – «потрібно думати».

Арестович підкреслив, що прийме участь у президентській гонці тільки, якщо Зеленський не піде на другий.

"Я це розумію, як можливість зробити щось хороше для людей. Не як можливість монетизувати рейтинг", – запевнив радник керівника Офісу президента.