"Недостаточно крови": Подоляк жестко ответил Нидерландам на нежелание видеть Украину в ЕС

Советник указал странам на то, что именно Украина сейчас стала щитом, чтобы не пустить оккупантов в Европу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию в средствах массовой информации о том, что некоторые страны Европы не желают видеть Украину в составе Евросоюза . Так, ранее появилась информация о том, что Нидерландов и Дании не хотят предоставлять Украине статус кандидата в члены ЕС .

"Свобода, конкуренция, права человека – Нидерланды всегда были образцом демократии. Сегодня украинцы платят страшную цену за защиту свободной Европы от роSSийских лагерей. Неужели наши люди заплатили еще недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС ?", - написал Подоляк в своём Twitter .

Отметим, ранее советник главы Офиса президента сообщил, что Европейский союз ослабил шестой пакет санкций против РоSSии, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам.