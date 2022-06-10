"Недостаточно крови": Подоляк жестко ответил Нидерландам на нежелание видеть Украину в ЕС

Михаил Подоляк

Советник указал странам на то, что именно Украина сейчас стала щитом, чтобы не пустить оккупантов в Европу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию в средствах массовой информации о том, что некоторые страны Европы не желают видеть Украину в составе Евросоюза. Так, ранее появилась информация о том, что Нидерландов и Дании не хотят предоставлять Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Свобода, конкуренция, права человека – Нидерланды всегда были образцом демократии. Сегодня украинцы платят страшную цену за защиту свободной Европы от роSSийских лагерей. Неужели наши люди заплатили еще недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС?", - написал Подоляк в своём Twitter.

Отметим, ранее советник главы Офиса президента сообщил, что Европейский союз ослабил шестой пакет санкций против РоSSии, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для РоSSии европейских облачных сервисов в шестом пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц", - написал Подоляк в своём Twitter.

ЕС, Евросоюз, Украина, Европа


Галина Струс, politeka.net





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