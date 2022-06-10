Северодонецк держится, однако оккупанты уничтожают все на своем пути — глава ОВА
Войска РФ пытались вести штурмовые действия в направлении Ниркового и Николаевки, информирует
Боевые действия в Северодонецке Луганской области продолжаются, как и в населенных пунктах Горной и Попаснянской громад. Северодонецк держится, однако оккупанты уничтожают все на своем пути,
«Они ничего не отстроили за восемь лет в Луганске, не пытаются даже восстановить воду или электричество в Попасной и Рубежном – только уничтожают. «Русский мир» – это пустыня. Этой цели и пытается добиться враг», - написал Гайдай.
Глава ОВА добавил, что боевые действия в Северодонецке, а также населенных пунктах Горной и Попаснянской громад продолжаются.
В частности, оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Ниркового и Николаевки. Однако украинские защитники нанесли врагу огневое поражение – захватчики с потерями отошли. Правда, войска РФ разрушили еще девять домов.
Также отражен вражеский штурм на северо-западной окраине Тошковки.
«Зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, шестерых – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горном. Серьезные разрушения получил поселок Синецкий на окраине Северодонецка», -
По словам главы ОВА, за минувшие сутки отбито семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники, а также склад с боеприпасами оккупантов.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
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