Северодонецк держится, однако оккупанты уничтожают все на своем пути — глава ОВА

Войска РФ пытались вести штурмовые действия в направлении Ниркового и Николаевки, информирует ZN.ua.

Боевые действия в Северодонецке Луганской области продолжаются, как и в населенных пунктах Горной и Попаснянской громад. Северодонецк держится, однако оккупанты уничтожают все на своем пути, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Они ничего не отстроили за восемь лет в Луганске, не пытаются даже восстановить воду или электричество в Попасной и Рубежном – только уничтожают. «Русский мир» – это пустыня. Этой цели и пытается добиться враг», - написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что боевые действия в Северодонецке, а также населенных пунктах Горной и Попаснянской громад продолжаются.

В частности, оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Ниркового и Николаевки. Однако украинские защитники нанесли врагу огневое поражение – захватчики с потерями отошли. Правда, войска РФ разрушили еще девять домов.

Также отражен вражеский штурм на северо-западной окраине Тошковки.

«Зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, шестерых – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горном. Серьезные разрушения получил поселок Синецкий на окраине Северодонецка», - добавил Гайдай.

По словам главы ОВА, за минувшие сутки отбито семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники, а также склад с боеприпасами оккупантов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Также Гайдай добавил, что за минувшие сутки удалось эвакуировать 16 жителей Лисичанска, среди которых трое детей. Полицейские в течение дня подвозили желающих в определенное место эвакуации, откуда специальным транспортом они были доставлены в Донецкую область.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Блок рекламы


Похожие новости
"Пусть отдают свой Бранденбург": посол Польши резко высказался о "защитниках лица" путина"Пусть отдают свой Бранденбург": посол Польши резко высказался о "защитниках лица" путина
Оккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР — СБУОккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР — СБУ
Der Spiegel: Санкции станут проблемой для Путина, если обрушат экономику РоSSии на 40%Der Spiegel: Санкции станут проблемой для Путина, если обрушат экономику РоSSии на 40%
Маразм крепчал: в Мариуполе оккупанты хотят устроить лыжные гонкиМаразм крепчал: в Мариуполе оккупанты хотят устроить лыжные гонки
Подоляк жестко осадил путина в ответ на новое заявление: "Не было никакого..."Подоляк жестко осадил путина в ответ на новое заявление: "Не было никакого..."
Оккупанты вывозят из Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику — горрадаОккупанты вывозят из Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику — горрада
Мариуполю грозит вспышка холеры, а большую часть Северодонецка контролируют россияне — разведка БританииМариуполю грозит вспышка холеры, а большую часть Северодонецка контролируют россияне — разведка Британии
В Японии пытаются проклясть Путина с помощью старинного ритуала с куклойВ Японии пытаются проклясть Путина с помощью старинного ритуала с куклой
Враг ночью обстрелял Сумскую область, зафиксировано семь «прилетов» — глава ОВАВраг ночью обстрелял Сумскую область, зафиксировано семь «прилетов» — глава ОВА
Президент Украины ввел санкции против Путина и чиновниковПрезидент Украины ввел санкции против Путина и чиновников
Последние новости
Подгружаем последние новости