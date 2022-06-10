Северодонецк держится, однако оккупанты уничтожают все на своем пути — глава ОВА

Боевые действия в Северодонецке Луганской области продолжаются, как и в населенных пунктах Горной и Попаснянской громад. Северодонецк держится, однако оккупанты уничтожают все на своем пути, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Они ничего не отстроили за восемь лет в Луганске, не пытаются даже восстановить воду или электричество в Попасной и Рубежном – только уничтожают. «Русский мир» – это пустыня. Этой цели и пытается добиться враг», - написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что боевые действия в Северодонецке, а также населенных пунктах Горной и Попаснянской громад продолжаются.

В частности, оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Ниркового и Николаевки. Однако украинские защитники нанесли врагу огневое поражение – захватчики с потерями отошли. Правда, войска РФ разрушили еще девять домов.

Также отражен вражеский штурм на северо-западной окраине Тошковки.

«Зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, шестерых – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горном. Серьезные разрушения получил поселок Синецкий на окраине Северодонецка», - добавил Гайдай.

По словам главы ОВА, за минувшие сутки отбито семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники, а также склад с боеприпасами оккупантов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.