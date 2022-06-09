Береговую оборону Черного моря усилили противокорабельными ракетами Harpoon

Министр обороны Алексей Резников заявил, что противокорабельные ракеты Harpoon разместили на береговой линии Черного моря.

"Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими Нептунами уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ — крейсера Москва", - отметил Резников в Facebook.

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них. При этом Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

В конце мая Польша передала Украине 18 современных самоходных 155 мм гаубиц KRAB. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в четверг об их готовности к выполнению задач.

Минобороны уже обеспечило поставки в ВСУ более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.