Жив только один "музыкант": в Стаханове взорвалась база ЧВК "Вагнер", фото

В городе Стаханов (после декоммунизации - Кадиевка) Луганской области произошел взрыв и пожар на стадионе, где располагалась база ЧВК "Вагнера", которая сейчас переименована в ЧВК "Лига".

Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала в своем Telegram-канале, информирует Апостроф.

Он уточнил, что по предварительной информации выжил только один наемник, которых называют "музыкантами", так как их предыдущее название ассоциировалось с немецким композитором Рихардом Вагнером.

Так называемая "ЛНР" утром 8 июня сообщила об ударе по Стаханову из РСЗО, якобы были ранены трое местных жителей.


Лена Руденко, Апостроф





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