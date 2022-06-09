РоSSийские войска вскоре полностью захватят Святогорск - ISW

На востоке Украины продолжаются активные боевые действия в районе Северодонецка, Святогорска, Лимана, Лисичанска и Бахмута. Несмотря на заявления россиян в Северодонецке украинские защитники продолжают сопротивляться агрессору, но несколько изменили тактику, вместо попытки удержать город, бойцы ВСУ пытаются причинить максимальный ущерб противнику, сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг предварительные заявления Кадырова по поводу полного захвата Северодонецка. В городе до сих пор идут бои, однако ситуация остается крайне сложной для обеих сторон. Силы обороны Украины отразили наземные атаки россиян на Тошковку и Устиновку, чем помешали оккупантам закрепиться на западном берегу Северского Донца. Вероятно, русские войска стремятся продвинуться вверх по западному берегу, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка.

В районе трассы Т1302 от Бахмута до Лисичанска ВСУ смогли оттеснить роSSийские позиции с Нагорного, однако бои ведутся у Берестова. Оккупанты ведут интенсивные артиллерийские обстрелы западной части Донецкой области и наносят авиаудары к западу и востоку от Попасной, чтобы нарушить украинские логистические пути.

Крайне напряженная ситуация на севере Донбасса.

" По данным НАСА FIRMS за последние сутки были зафиксированы значительные высокотемпературные аномалии в западной части Святогорска, что, вероятно, указывает на огонь россиян с закрытых позиций по украинским силам, оставшимся в населенном пункте " - говорится в ежедневном анализе ISW.

РоSSийский Telegram-канал Swodki сообщает, что роSSийские силы вскоре полностью оккупируют Святогорск. Подтверждением этому могут быть снимки, в другом роSSийском Telegram-канале WarJournal, разрушенного, по их информации, украинскими защитниками, моста через Северский Донец в Святогорске, что соединяет его с населенным пунктом Татьяновка.