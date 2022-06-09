РоSSийские войска вскоре полностью захватят Святогорск - ISW

ВСУ разрушили мост через Северский Донец в Святогорске и оттеснили противника от трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск. Также продолжается оборона Северодонецка, украинские защитники сосредоточены на изматывании противника, а не удержании всего города, информирует ZN.ua.

РоSSийские войска вскоре полностью захватят Святогорск - ISW
© Thiery Newman / Facebook

На востоке Украины продолжаются активные боевые действия в районе Северодонецка, Святогорска, Лимана, Лисичанска и Бахмута. Несмотря на заявления россиян в Северодонецке украинские защитники продолжают сопротивляться агрессору, но несколько изменили тактику, вместо попытки удержать город, бойцы ВСУ пытаются причинить максимальный ущерб противнику, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг предварительные заявления Кадырова по поводу полного захвата Северодонецка. В городе до сих пор идут бои, однако ситуация остается крайне сложной для обеих сторон. Силы обороны Украины отразили наземные атаки россиян на Тошковку и Устиновку, чем помешали оккупантам закрепиться на западном берегу Северского Донца. Вероятно, русские войска стремятся продвинуться вверх по западному берегу, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка.

В районе трассы Т1302 от Бахмута до Лисичанска ВСУ смогли оттеснить роSSийские позиции с Нагорного, однако бои ведутся у Берестова. Оккупанты ведут интенсивные артиллерийские обстрелы западной части Донецкой области и наносят авиаудары к западу и востоку от Попасной, чтобы нарушить украинские логистические пути.

Крайне напряженная ситуация на севере Донбасса.

" По данным НАСА FIRMS за последние сутки были зафиксированы значительные высокотемпературные аномалии в западной части Святогорска, что, вероятно, указывает на огонь россиян с закрытых позиций по украинским силам, оставшимся в населенном пункте " - говорится в ежедневном анализе ISW.

РоSSийский Telegram-канал Swodki сообщает, что роSSийские силы вскоре полностью оккупируют Святогорск. Подтверждением этому могут быть снимки, в другом роSSийском Telegram-канале WarJournal, разрушенного, по их информации, украинскими защитниками, моста через Северский Донец в Святогорске, что соединяет его с населенным пунктом Татьяновка.


Дарья Кепова, ZN.ua





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