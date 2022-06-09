"Очень сильно кричал": Арестович рассказал, что путин устроил "взбучку" своим генералам

Алексей Арестович

Похоже, кремлевский диктатор очень недоволен действиями своих генералов в Украине.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина со ссылкой на свои источники рассказал, что на днях роSSийский диктатор устроил "разбор полетов" своим генералам. Похоже, путин очень недоволен действиями своих подчиненных в погонах.

"Нам из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина, позавчера. И он очень сильно кричал на генералов, чем-то он был очень сильно недоволен, очень. Что-то они не сделали из того, что обещали. Я боюсь загадывать, но некоторые признаки происходящего меня обнадеживают. Даже не то, что они не ломанулись в наступление, будучи готовыми по состоянию на воскресенье, а от снятия войск с Запорожского направления и направлений от Донецка до Попасной в пользу Попасной. Признаки весьма благоприятные", - рассказал Арестович.

Ранее мы писали, что советник главы ОП рассказал, какие люди сейчас нужны в украинской армии. Так, по словам Арестовича, ждать контрнаступления Вооруженных сил Украины, как и стабилизации фронта, "мы можем долго", однако, сейчас в армии нужны люди, которые готовы воевать долго и спокойно.

"Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго. Сейчас в армии начался раскол – точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпались морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца... Нам сейчас нужны люди-стайеры, способные бежать равномерно и долго марафонский забег", - рассказал Арестович.

Алексей Арестович


Галина Струс, politeka.net





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