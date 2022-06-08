13 лет за решеткой проведут двое украинцев, пришедших оккупировать Херсонщину

Шевченковский районный суд Киева назначил по 13 лет заключения двум гражданам Украины, которые приняли присягу в 2014 году в оккупированном Крыму и пришли оккупировать Херсонщину в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Facebook .

Они признаны виновными в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"Прокурорами в суде доказано, что двое жителей АР Крым перешли на сторону врага и в 2014 и 2020 годах заключили контракты о прохождении военной службы в воинской части №12676 вооруженных сил РФ . В составе армии оккупантов в феврале 2022 года они принимали участие в боевых действиях на территории Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Известно, что с 25 по 28 февраля осужденные занимались обеспечением противовоздушной обороны войск РФ у дамбы Каховской гидроэлектростанции в Новой Каховке Херсонской области.