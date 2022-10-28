Окупанти під виглядом «евакуації» просто грабують Херсонщину – Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують проводити так звану евакуацію з Херсонської області, хоча насправді вони її просто грабують, а свою угруповання там посилюють. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 28 жовтня.

Як повідомили у Генштабу, під виглядом «евакуації» російські окупанти вивозять з правобережної частини Херсонської області медичне обладнання та майно, як вони кажуть, «націоналізованих» підприємств.