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2022-10-28
Окупанти під виглядом «евакуації» просто грабують Херсонщину – Генштаб
Вони вивозять медичне обладнання, майно підприємств та посилюють там своє угруповання, інформує
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Російські окупаційні війська продовжують проводити так звану евакуацію з Херсонської області, хоча насправді вони її просто грабують, а свою угруповання там посилюють. Про це йдеться у ранковому
Як повідомили у Генштабу, під виглядом «евакуації» російські окупанти вивозять з правобережної частини Херсонської області медичне обладнання та майно, як вони кажуть, «націоналізованих» підприємств.
Юлія Лавришин, ZN.ua