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2022-12-24
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Нині зі світлом проблеми фактично по всій країні. Декілька годин тому глава Yasno заявив про ситуацію зі світлом у Києві: "На наближення до графіку поки навіть не розраховуємо", інформує
Займатися буденними справами при світлі ліхтаря для багатьох жителів регіонів, де інфраструктура постраждала найбільше – вже звична справа© Василь Артюшенко, ZN.UA
Ізраїль передав установам Херсонщини 17 генераторів різної потужності. На110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА. Ситуація на деокупованих територіях півдня залишається складною, з огляду на руйнування, зокрема, й енергетичної інфраструктури,
Оксана Коваль, ZN.ua