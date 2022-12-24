Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторів

Нині зі світлом проблеми фактично по всій країні. Декілька годин тому глава Yasno заявив про ситуацію зі світлом у Києві: "На наближення до графіку поки навіть не розраховуємо", інформує ZN.ua.

Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Займатися буденними справами при світлі ліхтаря для багатьох жителів регіонів, де інфраструктура постраждала найбільше – вже звична справа
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Ізраїль передав установам Херсонщини 17 генераторів різної потужності. На110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА. Ситуація на деокупованих територіях півдня залишається складною, з огляду на руйнування, зокрема, й енергетичної інфраструктури, пише пресслужба Міненерго.


Оксана Коваль, ZN.ua





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