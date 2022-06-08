Не менее 540 тысяч украинцев потеряли дома из-за войны — Минцифра

Жители Украины подали через портал "Дія" 195 тысяч заявлений о восстановлении имущества, поврежденного в результате войны РФ против нашей страны. Это означает, что как минимум 540 тысяч человек потеряли свои дома, заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник на брифинге в Медиацентре Украина .

Он добавил, что эту информацию уже обрабатывают Министерство инфраструктуры и местная власть.

«Поскольку государство и органы местного самоуправления будут восстанавливать, приводить в порядок эти дома, то "Дія" становится способом контакта с их владельцами. Ведь многие еще не в тех населенных пунктах, где их поврежденное жилье», — сказал Баник.

По его словам, 505 тысяч граждан Украины также сформировали через "Дію" справку о статусе внутренне перемещенного лица. Кроме того, 180 тысяч человек зарегистрировались на получение статуса безработного.