Гайдай: «В Северодонецке украинские военные сдерживают оккупантов, а в Лисичанске опасно даже в центре»

Сергей Гайдай сообщил о ситуации в Луганской области.

Гайдай: «В Северодонецке украинские военные сдерживают оккупантов, а в Лисичанске опасно даже в центре»
© Сергей Гайдай / Facebook

Украинские защитники сдерживают оккупантов в Северодонецке, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В то же время в Лисичанске опасны даже центральные районы города.

«Именно на одной из центральных улиц Лисичанска вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель. Раненную в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы», – отметил Гайдай.

Кроме того, оккупанты повредили несколько многоэтажек. Но самые большие разрушения в результате вражеских обстрелов зафиксированы во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов.

«Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку. Враг продолжает уничтожать заведения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции «скорой помощи», – добавил глава Луганской ОВА.

Гайдай также сообщил, что в Северодонецке украинские военные дают отпор врагу. В частности, наши защитники сдерживают штурм. Боевые действия в городе продолжаются.

Вблизи Тошковки наступление оккупантов также не имело успеха. То же касается и попыток захватчиков на направлении Устиновки.





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