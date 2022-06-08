Гайдай: «В Северодонецке украинские военные сдерживают оккупантов, а в Лисичанске опасно даже в центре»
Сергей Гайдай сообщил о ситуации в Луганской области.
Украинские защитники сдерживают оккупантов в Северодонецке,
«Именно на одной из центральных улиц Лисичанска вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель. Раненную в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы», – отметил Гайдай.
Кроме того, оккупанты повредили несколько многоэтажек. Но самые большие разрушения в результате вражеских обстрелов зафиксированы во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов.
«Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку. Враг продолжает уничтожать заведения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции «скорой помощи», – добавил глава Луганской ОВА.
Гайдай также сообщил, что в Северодонецке украинские военные дают отпор врагу. В частности, наши защитники сдерживают штурм. Боевые действия в городе продолжаются.
Вблизи Тошковки наступление оккупантов также не имело успеха. То же касается и попыток захватчиков на направлении Устиновки.