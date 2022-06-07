Самый большой за 30 лет: Польша подпишет контракт с Украиной о поставках оружия

Польша подпишет с Украиной самый большой за 30 лет оборонный контракт. Речь идет о продаже самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab на около 650 миллионов долларов, информирует Апостроф .

Об этом заявили польские чиновники во время совместной пресс-конференции на метзаводе "Сталевая Воля".

Так, премьер Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, данное вооружение станет "очень важным" в бою на востоке Украины. Некоторую часть денег на закупку Украина получит от ЕС , а некоторую возьмет из госбюджета.

"Именно сейчас мы подписываем один из самых больших, если не самый большой за последние 30 лет, оборонный контракт на экспорт. Это продажа оружия для украинцев в Украине”, - отметил он.

Министр государственных активов Яцек Сасин также подчеркнул, что этот контракт на 2,7 млрд злотых является "рекордным" для Польши по стоимости.

"Такого контракта в польском ОПК за последние 30 лет не было", - сказал он.

В свою очередь, министр нацобороны Польши Мариуш Блащак добавил, что поскольку в войне РФ против Украины основная роль приходится на артиллерию - Польша сделает ставку именно на развитие ствольной и ракетной артиллерии.

Из открытых источников известно, что AHS Krab является польской самоходной гаубицей калибра 155 миллиметров, которая совместима со снарядами НАТО.