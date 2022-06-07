Кроме Путина в РФ говорить не с кем — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в РоSSии он может вести переговоры только напрямую с Владимиром Путиным и только об окончании войны. На другое нет времени и смысла, сказал он во вторник на конференции FT's Global Boardroom, сообщает Financial Times.

«Я несменный в своем направлении, что после какой-либо войны за столом переговоров должны все заканчивать войну. Так было в истории человечества. Я готов к прямым переговорам с президентом РоSSии, если это серьезный вопрос об окончании войны, а не просто «бла-бла-бла». Я готов к этому, я постоянен в своем поведении. Потому что я считаю, что в РоSSийской Федерации говорить не с кем, кроме этого человека. А у нас война именно с РоSSийской Федерацией. А говорить о лишнем нет времени», - заявил он, отвечая на вопрос о вероятности переговоров.

При этом Зеленский добавил, что по его личным впечатлениям с 24 февраля уже прошли две жизни, ведь ситуация очень быстро меняется.