В Беларуси из КГБ убирают роSSийских офицеров — эксперт

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что на фоне войны РФ против Украины в Беларуси начались "чистки" в КГБ – оттуда убирают пророSSийских офицеров. Однако украинцам не стоит расслабляться, потому что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко все еще может отдать приказ о вторжении в Украину, чтобы не потерять свой "трон". Об этом Жданов рассказал в эфире телемарафона.

"Это (отстранение от власти – ред.) почти единственный аргумент, который есть на сегодняшний день у Путина, кроме физической ликвидации. Поэтому Лукашенко ищет консенсус с обществом, народным ополчением, мол, "если вы меня защитите, я гарантирую, что мы не вступим в войну с Украиной", – объясняет Жданов.

По словам полковника, КГБ Беларуси - структура, относительно свободная от роSSийского влияния. Поэтому минский диктатор решил провести там чистки среди офицеров и среднего и нижнего звеньев, чтобы эго не было вообще.

"На самом деле в окружении Лукашенко мало лояльных к РоSSии силовиков. Его КГБ более независимо, поэтому он за него и держится", - добавил Жданов.