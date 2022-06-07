РоSSия готовит наступление на Изюм: карта боев от британской разведки на 7 июня

Во вторник, 7 июня на 104 день борьбы украинского народа с роSSийскими захватчиками, британская разведка опубликовала свежую карту боев в Украине – в сравнении с картой, опубликованной неделю назад, ВСУ достигли успехов в Херсонской области, а оккупанты отходят в Мелитопольском районе Запорожской области, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные Британской разведки в Twitter-аккаунте.

Кроме того, по данным разведки, роSSийские войска готовят наступление в Изюмском направлении.

По карте также видно, что украинские войска продолжают наступать в Херсонской области – в сравнении с недельной картой украинским военные удалось освободить значительную часть территории.

31 травня
7 червня
Мария Швец, Апостроф





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