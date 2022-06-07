Foreign Affairs: После победы Украины война с Россией не закончится

Существует два варианта украинской победы: малая победа и большая, но в обоих случаях Москва не смирится с поражением, информирует ZN.ua.

Foreign Affairs: После победы Украины война с Россией не закончится
© Операция Объединенных сил / Facebook

В последнее время многие, кто на Западе наблюдает за событиями в Украине, начали беспокоиться, что ход войны может развернуться в пользу РоSSии. Массивный артиллерийский огонь позволил роSSийским войскам хоть и медленно, но продвигаться вперед на Донбассе. РоSSия смогла привлечь новые силы и пытается создать свершившийся факт на местах, который бы отвечал ее имперским амбициям, раздавая свои паспорта на захваченных территориях.

Кремль, скорее всего, намерен навсегда оккупировать восток и юг Украины, а затем устроить наступление на Одессу, которая остается главным портом Украины и торговым узлом, соединяющим страну со всем миром. Но если посмотреть на более широкую картинку, ситуация не так уж благоприятна для Москвы.

Об этом в статье для Foreign Affairs пишут директор кафедры по международным делам Фонда Кербера, экс-глава немецкого Фонда Маршалла Лина Фикс и профессор истории Католического университета Америки, научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла Майкл Киммедж, также работавший в Госдепартаменте в 2014-2016.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
Членство в Евросоюзе: стало известно, кто и когда будет решать судьбу УкраиныЧленство в Евросоюзе: стало известно, кто и когда будет решать судьбу Украины
Контактная группа по вопросам обороны Украины снова соберется на следующей неделе в БрюсселеКонтактная группа по вопросам обороны Украины снова соберется на следующей неделе в Брюсселе
США и дальше будут усиливать оборонные и переговорные позиции Украины – Белый домСША и дальше будут усиливать оборонные и переговорные позиции Украины – Белый дом
В Польшу прибыл военный британский самолет после объявления Лондона о поставке Украине РСЗОВ Польшу прибыл военный британский самолет после объявления Лондона о поставке Украине РСЗО
США передают правоохранительным органам Украины спасательное оборудование на 50 млн долларовСША передают правоохранительным органам Украины спасательное оборудование на 50 млн долларов
"Это уже и моя война": Невзоров высказался о скандале вокруг своего украинского гражданства"Это уже и моя война": Невзоров высказался о скандале вокруг своего украинского гражданства
FT: Война в Украине – это начало новой Холодной войныFT: Война в Украине – это начало новой Холодной войны
Тактика РоSSии не зависит от того, кто руководит ее войсками в войне против Украины — МинобороныТактика РоSSии не зависит от того, кто руководит ее войсками в войне против Украины — Минобороны
РоSSия и Турция договорились без Украины о разблокировании Черного моря для экспорта украинского зерна - BloombergРоSSия и Турция договорились без Украины о разблокировании Черного моря для экспорта украинского зерна - Bloomberg
В мид рф пригрозили маленькой Шри-Ланке: стали известны последствия скандалаВ мид рф пригрозили маленькой Шри-Ланке: стали известны последствия скандала
Последние новости
Подгружаем последние новости