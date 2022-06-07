Foreign Affairs: После победы Украины война с Россией не закончится

В последнее время многие, кто на Западе наблюдает за событиями в Украине, начали беспокоиться, что ход войны может развернуться в пользу РоSSии. Массивный артиллерийский огонь позволил роSSийским войскам хоть и медленно, но продвигаться вперед на Донбассе. РоSSия смогла привлечь новые силы и пытается создать свершившийся факт на местах, который бы отвечал ее имперским амбициям, раздавая свои паспорта на захваченных территориях.

Кремль, скорее всего, намерен навсегда оккупировать восток и юг Украины, а затем устроить наступление на Одессу, которая остается главным портом Украины и торговым узлом, соединяющим страну со всем миром. Но если посмотреть на более широкую картинку, ситуация не так уж благоприятна для Москвы.