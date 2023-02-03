Foreign Affairs: Що Україні потрібно, щоб визволити Крим?
Американський військовий переконаний, що навіть створення серйозної загрози визволення Криму силою може переконати Москву, що краще покинути острів, інформує
У наступні шість місяців буде розгортатися велика людська трагедія. ЗСУ зіштовхнуться з тяжкими умовами на полі бою. А мирні українці будуть страждати від щоденних російських атак. Тим часом, погано забезпечені і підготовлені війська Росії зазнаватимуть багатотисячних втрат, втрачаючи залишки бойових можливостей своєї країни.
Вже зараз російська армія втратила «понад 100 тисяч солдатів загиблими» і пораненими, про що сказав начальник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. І завдяки недбалості і жорстокій байдужості режиму Владіміра Путіна ще тисячі росіян загинуть цієї зими. Тому що Кремль бездушно зневажає людське життя.
«З допомогою обіцяних західних танків і іншого озброєння ЗСУ визволять ще більше територій на сході і півдні країни, тож можна буде уявити собі і українську кампанію зі звільнення Криму», - пише в статті для
Він нагадує, що анексований в 2014 році український півострів став плацдармом для підготовки російського вторгнення в Україну, яке почалося в лютому 2022 року. Тепер окупація Криму дозволяє російській армії загрожувати українським позиціям з півдня і дає Чорноморському флоту РФ базу для атак з великої відстані. В перші дев’ять місяців західні партнери Києва відмовлялися підтримувати будь-які військові зусилля, націлені повернути під контроль України цю територію, боячись, що це буде порушенням «червоної лінії» Путіна і спровокує його на катастрофічну відповідь. Інша причина полягала в тому, що на півострові тепер живе багато людей, які пов’язують себе з Росією. Тому визволений Крим буде важко інтегрувати з Україною.