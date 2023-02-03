Foreign Affairs: Що Україні потрібно, щоб визволити Крим?

У наступні шість місяців буде розгортатися велика людська трагедія. ЗСУ зіштовхнуться з тяжкими умовами на полі бою. А мирні українці будуть страждати від щоденних російських атак. Тим часом, погано забезпечені і підготовлені війська Росії зазнаватимуть багатотисячних втрат, втрачаючи залишки бойових можливостей своєї країни.

Вже зараз російська армія втратила «понад 100 тисяч солдатів загиблими» і пораненими, про що сказав начальник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. І завдяки недбалості і жорстокій байдужості режиму Владіміра Путіна ще тисячі росіян загинуть цієї зими. Тому що Кремль бездушно зневажає людське життя.

«З допомогою обіцяних західних танків і іншого озброєння ЗСУ визволять ще більше територій на сході і півдні країни, тож можна буде уявити собі і українську кампанію зі звільнення Криму», - пише в статті для Foreign Affairs колишній директор з європейських справ Ради національної безпеки США полковник Александр Віндман.