В жовтні 2022 року група прогресивних демократів в Конгресі США спровокувала шквал критики, опублікувавши лист з закликом до президента Джо Байдена почати переговори з Росією, щоб закінчити війну, яка триває в Україні. Підписанти листа вимагали «активних дипломатичних дій, націлених на пошуки реалістичних рамок для перемир’я».

Листа швидко відкликали, а його публікацію списали на помилку. Однак, через місяць голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повторив заклик до України «скористатися моментом» і почати переговори, стверджуючи, що Київ навряд чи доб’ється нових військових успіхів у найближчому майбутньому. Прихильники Києва жорстко відреагували на це, підкреслюючи, що переговори будуть неминуче означати компроміс, який принесе Росії перемогу.