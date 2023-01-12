Foreign Affairs: Україна і Росія стануть готовими вести мирні переговори за однієї умови
У виборі погоджуватися чи не погоджуватися на мирні переговори експерти радять задуматися над питанням, чи такі дипломатичні зусилля принесуть кращий результат для Києва і Вашингтона, ніж продовження боїв, інформує
В жовтні 2022 року група прогресивних демократів в Конгресі США спровокувала шквал критики, опублікувавши лист з закликом до президента Джо Байдена почати переговори з Росією, щоб закінчити війну, яка триває в Україні. Підписанти листа вимагали «активних дипломатичних дій, націлених на пошуки реалістичних рамок для перемир’я».
Листа швидко відкликали, а його публікацію списали на помилку. Однак, через місяць голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повторив заклик до України «скористатися моментом» і почати переговори, стверджуючи, що Київ навряд чи доб’ється нових військових успіхів у найближчому майбутньому. Прихильники Києва жорстко відреагували на це, підкреслюючи, що переговори будуть неминуче означати компроміс, який принесе Росії перемогу.
«Але питання про те, переговори - це добре чи погано, опускають важливу суть. Переговори - це лише інструмент. І як будь-який інструмент, вони можуть бути корисними, якщо зможуть допомогти в просуванні інтересів і призведуть до прийнятних результатів. Тому краще поставити питання: чи можуть переговори принести кращий результат США і Україні, ніж відмова від них? Зараз відповідь все ще «ні»», - пишуть в статті для