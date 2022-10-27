Спіраль ризику Путіна: Foreign Affairs про логіка ескалації у війні

Путін вірив у непереможність своєї армії і попався на цей гачок. Що він робитиме далі, інформує ZN.ua?

Спіраль ризику Путіна: Foreign Affairs про логіка ескалації у війні
© depositphotos / studioflara

Навесні 2018 року, за чотири роки до вторгнення в Україну, президент Росії Владімір Путін виголосив незвичайну промову про зростання сили російської армії. Він хвалився новою гіперзвуковою зброєю, призначеною для обходу систем протиракетної оборони США, відзначив успішне втручання Росії в сирійську громадянську війну, заявив, що розмір звичайних і ядерних арсеналів Росії зріс майже в чотири рази і що її збройні сили «суттєво посилилися». Путін також повторив, що Росія має право застосувати ядерну для захисту своїх територій.

Ці коментарі випромінювали сильне почуття впевненості в здатності Росії успішно протистояти будь-якому супротивнику. «Нас ніхто не хотів слухати, – попередив він, – Тож слухайте зараз».

Як пише у своїй статті для Foreign Affairs Петер Клемент, сьогодні, коли війна в Україні рухається у все більш небезпечному та непередбачуваному напрямку, питання розрахунку ризику Путіна постало гостро. З початку вересня Москва зіткнулася з низкою невдач. У відповідь Путін мобілізував сотні тисяч додаткових військ, кинувся незаконно анексувати території, які Росія повністю не контролює, і почав нову хвилю ракетних ударів по переважно цивільних цілях, включаючи Київ та інші великі міста. Він також неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю, зазначивши, що США створили такий прецедент у Хіросімі та Нагасакі.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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