Спіраль ризику Путіна: Foreign Affairs про логіка ескалації у війні

Навесні 2018 року, за чотири роки до вторгнення в Україну, президент Росії Владімір Путін виголосив незвичайну промову про зростання сили російської армії. Він хвалився новою гіперзвуковою зброєю, призначеною для обходу систем протиракетної оборони США , відзначив успішне втручання Росії в сирійську громадянську війну, заявив, що розмір звичайних і ядерних арсеналів Росії зріс майже в чотири рази і що її збройні сили «суттєво посилилися». Путін також повторив, що Росія має право застосувати ядерну для захисту своїх територій.

Ці коментарі випромінювали сильне почуття впевненості в здатності Росії успішно протистояти будь-якому супротивнику. «Нас ніхто не хотів слухати, – попередив він, – Тож слухайте зараз».