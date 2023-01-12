Туреччина надсилає Україні касетні бомби часів холодної війни — Foreign Policy

Наприкінці 2022 року Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси. Перед тим Київ упродовж кількох місяців безрезультатно просив адміністрацію Байдена надати йому цей вид зброї. Про це Foreign Policy повідомили нинішні та колишні американські та європейські чиновники, знайомі з цим рішенням. Касетні бомби є потужною, проте суперечливою зброєю для знищення російських танків і знищення військ противника.

Союзник по НАТО почав надсилати перші партії так званих покращених звичайних боєприпасів подвійного призначення (Dual-Purpose Improved Conventional Munition —DPICM) у листопаді 2022 року. Вони були виготовлені в епоху холодної війни за угодою про спільне виробництво зі Сполученими Штатами. Зброя призначена для знищення танків шляхом розриву на менші суббоєприпаси, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо вони одразу не вибухнуть. Кожен боєприпас розкидає приблизно 88 бомб. Сполученим Штатам, відповідно до їх законодавства, заборонено експортувати DPICM.

Цей крок, який Туреччина намагалася замовчувати протягом місяців, також підкреслює жорстку політику, яку Анкара провадить упродовж всього конфлікту: підтримуючи Україну ударними безпілотниками Bayraktar TB2, які допомогли зупинити наступ Росії на Київ, і граючи дипломатичного посередника для ООН в угоді щодо експорту зерна з українських портів; закуповуючи російську зброю для себе та викликаючи гнів НАТО в цьому процесі. Наразі незрозуміло, чи використовувалася турецька зброя «земля-земля» в бою.

«Після того, як США відмовили [Україні] в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати. Це демонструє, що навіть незважаючи на те, що Туреччина в деяких аспектах підігравала Росії, вона стала справді важливою підтримкою України у військовому плані», — повідомило джерело, яке поінформувало про це, і побажало залишитися анонімним.

Ані посольство Туреччини у Вашингтоні, ні українське міністерство оборони не відповіли на запит Foreign Policy про коментар. Але поставка Туреччиною касетних боєприпасів демонструє, яку значну роль відіграє Анкара у постачанні зброї Україні, щоб перешкодити Росії в критичні моменти війни, відколи президент Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Безпілотники турецького виробництва Bayraktar TB2 допомогли зупинити російські війська, що прямували до Києва в перші дні війни, і, як повідомляється, саме вони допомгли Україні потопити російський крейсер «Москва», який був флагманом Чорноморського флоту. Турецькі аналітики вважають, що Туреччина непублічно здійснює передачу безпілотників з авіабази Чорлу біля заводу Bayraktar TB2, звідки зброя доставляється до Польщі та переміщується в Україну.

Хоча Туреччина не поділилася інформацією про кількість касетних боєприпасів у своїх запасах, корпорація Mechanical and Chemical Industry Corporation, що базується в Анкарі, виробляла як 155-міліметрові касетні боєприпаси (вони застосовуються в багатьох системах країн НАТО), так і 122-мілметрові – вони більш звичні для радянської, російської та української зброї.

Але цей крок є своєрідним розворотом для Туреччини, оскільки вона пообіцяла міжнародному співтовариству з роззброєння, що не використовуватиме цей вид зброї. У листі, надісланому президенту Конвенції про касетні боєприпаси, міжнародної організації зі штаб-квартирою в Женеві, у жовтні 2021 року, який отримав Foreign Policy, Туреччина наполягала на тому, що вона не використовувала, не виробляла, не імпортувала та не передавала касетні боєприпаси з 2005 року — відколи Конвенція була реалізована — і не збиралася робити це в майбутньому.

«Туреччина справді поділяє гуманітарні міркування, якими керуються зусилля щодо обмеження невибіркового використання зброї, включаючи касетні боєприпаси», — написав у листі до конвенції Садік Арслан, посол Туреччини при ООН у Женеві.