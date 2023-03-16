Новий кордон Європи або Україна – більше не сіра зона – Foreign Policy

У 2000-х роках на Заході почало поширюватися негласне переконання: між рештою Європи та Росією буде сіра зона, що складається з країн Східної Європи, таких як Україна, Молдова та Білорусь, країни Південного Кавказу і, можливо, країни Західних Балкан і Туреччини також. Ці буферні держави мали подвійну мету: поклавши перерву в розширення НАТО та Європейського Союзу, вони дозволили обом організаціям, особливо останній, зосередитися на собі, а також (принаймні теоретично) заспокоїти Росію.

З 2005 року ЄС зіткнувся з послідовними конституційними кризами, кризами суверенного боргу, міграцією та пандемією, а також Brexit. Поринувши у них та занепокоївшись викликами, які дошкуляють його сусідам, ЄС втратив бажання розширюватися. Ніде це не видно так чітко, як на Західних Балканах, не кажучи вже про Туреччину.