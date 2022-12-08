Foreign Affairs: В України є причини не поспішати з визволенням Криму

Визволення Херсона в листопаді було не просто великою військовою перемогою. Здобувши її, Україна викрила блеф Владіміра Путіна. За два місяці до того російський автократ публічно проголосив Херсон і інші українські території частиною Росії, натякаючи, що тепер вони під російським ядерним захистом.

Путін сподівався, що страх перед ядерною атакою змусить Україну і її союзників відступити. Але план не спрацював. Про це в статті для Foreign Affairs пишуть науковий співробітник аналітичного центру Council on Foreign Relations Ліна Фікс і професор історії в Католицькому університеті Америки, старший співробітник центру CSIS Майкл Кіммедж, який раніше також працював в Держдепартаменті США .

Вони сумніваються, що після визволення Херсона український контрнаступ закінчиться. Крим, де російська війна проти України взагалі почалася в 2014 році, буде значно більшим призом. Автори нагадують про заяви заступника міністра оборони України про те, що українська армія може зайти в Крим «до кінця грудня». На їхню думку, ці слова можуть бути лише спробою залякати Росію. Або ж в Києві і справді вважають, що такий сценарій можливий.

«Росія може окопатися в Криму. Але якщо війна щось і продемонструвала, то це те, що Москва може втрачати території і дуже швидко. Битва за Крим цілком можлива», - визнають експерти.

Міжнародні партнери України підтримують її боротьбу за територіальну цілісність. Вони зацікавлені в стримуванні військової сили Росії і недопущення нового вторгнення в Україну.

«Якщо Крим залишиться в російських руках, це буде загрозою для безпеки України. Російське вторгнення в 2022 році почалося частково з Криму. Півострів - це спис, націлений не лише на Чорне море, а й на Київ. Анексований Крим не став межею російських імперіалістичних амбіцій, як багато західних лідерів сподівалися в 2014 році. Він став трампліном для цих амбіцій», - підкреслюють автори.

Втім, вони зауважують, що Крим - не Херсон. Він займає зовсім інше місце у війні. А західні союзники занепокоєні великою ескалацією через Крим.