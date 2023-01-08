Настав час готуватися до розпаду Росії — Foreign Policy

Непланування можливості розпаду свідчить про небезпечний брак уяви, інформує ZN.ua.

Настав час готуватися до розпаду Росії — Foreign Policy

Відтоді, як спроба Росії захопити Київ і встановити маріонетковий уряд зазнала невдачі у перші ж дні війни, поразка Кремля в Україні стала дедалі ймовірнішою. Отож, що вражає після майже року війни, так це майже повна відсутність будь-яких дискусій серед політиків, політологів, аналітиків і журналістів про наслідки поразки для Росії. Це небезпечний брак уяви, враховуючи потенціал колапсу та розпаду Росії, пише Олександр Мотиль, професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку в статті для Foreign Policy.

Насправді поєднання невдалої війни за кордоном і крихкої, напруженої системи всередині Росії з кожним днем збільшує ймовірність краху у той, чи інший спосіб. Незалежно від того, буде це добре, чи погано для Заходу, це результат, до якого політики мають бути готові.

Існують різні сценарії того, що може статися в Росії після того, як її поразка в Україні стане ще більш зрозумілою. Швидше за все, це відхід президента Росії Володимира Путіна з посади, після якого почнеться жорстока боротьба за владу між крайніми правими націоналістами, які хочуть продовжити військові зусилля та знищити існуючу політичну ієрархію, авторитарними консерваторами, які зацікавлені в існуванні системи, і відродження напівдемократичного руху, спрямованого на припинення війни та реформування Росії. Ми не можемо знати, хто переможе, але ми можемо впевнено передбачити, що боротьба за владу послабить режим і позбавить Росію решти того, що залишилося від її військового потенціалу. У свою чергу, ослаблений режим у поєднанні з погано функціонуючою економікою запропонує незадоволеним росіянам вийти на вулиці, можливо навіть зі зброєю, і заохотить деякі неросійські політичні одиниці, що входять до складу Російської Федерації, обрати більшу самостійність. Головними кандидатами є Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан і Саха. Якщо Росія переживе ці потрясіння, вона, ймовірно, стане державою-клієнтом Китаю. В іншому випадку, карта Євразії виглядатиме зовсім інакше.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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