Путин обнаглел и дошел до войны с Украиной: эксперт пояснил, при чем тут Обама и Трамп

Путин обнаглел и дошел до войны с Украиной: эксперт пояснил, при чем тут Обама и Трамп

Место "лидера свободного мира" пустовало 12 лет.

Как сообщает Politeka.net, роSSийский политолог, математик и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналисту Роману Цимбалюку на"24 канале"высмеял угрозы владимира путина и отметил, что ими он уже никого не испугает. Стоит напомнить, что путин угрожает бить ракетами "туда, куда еще не бил" из-за поставок оружия Украине.

По его словам, если Украина даже без снабжения оружием борется со "второй армией мира" и не дала захватить Киев за три дня, то очевидно, что путин боится новых поставок. Потому и угрожает.

При этом Андрей Пионтковский отметил, что роSSийская армия и так бьет по гражданским и детям, жилищной инфраструктуре.

"Они еще угрожают, якобы мы будем использовать новые меры, бить по новым целям. А по чем вы еще не били вообще? Сколько уже погибло мирных людей", – возмутился Андрей Пионтковский.

Дональд Трамп, Барак Обама

Он также отметил, что путин так обнаглел и дошел до этой войны , потому что место "лидера свободного мира" пустовало 12 лет. Все привыкли к тому, что это должен быть человек, сидящий в кабинете в Белом доме, но ни Обама, ни Трамп не были лидерами. Для Обамы Америка была слишком плоха, а весь остальной мир хорош, а Трамп говорил наоборот – что Америка великолепна, а мир плох.

По словам публициста, предыдущие президенты проталкивали Америку в выгодном направлении для диктатора путина выходом из мировой арены.


Александра Павленко, politeka.net





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