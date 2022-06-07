Лишение пенсий, аресты и мобилизация: оккупанты распространяют очередные фейки в Мариуполе

РоSSияне пытаются настроить местных против украинской власти и военных, информирует ZN.ua.

Лишение пенсий, аресты и мобилизация: оккупанты распространяют очередные фейки в Мариуполе
© https://dpsu.gov.ua/

В Мариуполе роSSийские оккупанты продолжают распространять новые фейки, чтобы настроить местное население против украинской власти. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко.

Согласно информации источника, россияне пытаются навязать мариупольцам три ложных тезиса. Первый касается средств, которые горожане хранят на банковских картах. Оккупанты распространяют ложь о том, что все пенсии и выплаты с их карт будут направлены на нужды ВСУ, если их срочно не снять. На самом деле, все деньги на банковских счетах граждан Украины сохраняются и не перечисляются без их личного согласия.

Вторым фейком является информация о том, что якобы все оставшиеся в городе считаются преступниками и подлежат аресту при пересечении блокпоста в Украине. На самом же деле люди, оказавшиеся на временно оккупированной территории, являются гражданами Украины и их никто не преследует.

Кроме того, захватчики убеждают жителей Мариуполя, что при пересечении блокпоста в Украине всех мужчин сразу мобилизуют, что тоже не соответствует действительности.


Александр Кричковский, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты нагадили на ЧАЭС: в каждом кабинете станции пришлось вычищать человеческие экскрементыОккупанты нагадили на ЧАЭС: в каждом кабинете станции пришлось вычищать человеческие экскременты
Оккупанты снова обстреляли Сумскую область из артиллерииОккупанты снова обстреляли Сумскую область из артиллерии
В Мариуполе оккупанты свозят тела горожан в помещения супермаркетов — АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты свозят тела горожан в помещения супермаркетов — Андрющенко
Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВАОккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района – глава Запорожской ОВА
В Мариуполе оккупанты вербуют людей для работы в фильтрационных лагерях – АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты вербуют людей для работы в фильтрационных лагерях – Андрющенко
Оккупанты объявили крупный украинский город "частью РФ": жители стали заложникамиОккупанты объявили крупный украинский город "частью РФ": жители стали заложниками
Оккупанты покинули почти все блок-посты Мелитопольского района, боясь наступления ВСУОккупанты покинули почти все блок-посты Мелитопольского района, боясь наступления ВСУ
Оккупанты обстреляли Дергачи: есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли Дергачи: есть погибшие и раненые
Оккупанты уничтожили пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных - ГайдайОккупанты уничтожили пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных - Гайдай
Оккупанты наступают на Славянск и Святогорск: что изменилось на фронтеОккупанты наступают на Славянск и Святогорск: что изменилось на фронте
Последние новости
Подгружаем последние новости