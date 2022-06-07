Лишение пенсий, аресты и мобилизация: оккупанты распространяют очередные фейки в Мариуполе

В Мариуполе роSSийские оккупанты продолжают распространять новые фейки, чтобы настроить местное население против украинской власти. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко.

Согласно информации источника, россияне пытаются навязать мариупольцам три ложных тезиса. Первый касается средств, которые горожане хранят на банковских картах. Оккупанты распространяют ложь о том, что все пенсии и выплаты с их карт будут направлены на нужды ВСУ, если их срочно не снять. На самом деле, все деньги на банковских счетах граждан Украины сохраняются и не перечисляются без их личного согласия.

Вторым фейком является информация о том, что якобы все оставшиеся в городе считаются преступниками и подлежат аресту при пересечении блокпоста в Украине. На самом же деле люди, оказавшиеся на временно оккупированной территории, являются гражданами Украины и их никто не преследует.

Кроме того, захватчики убеждают жителей Мариуполя, что при пересечении блокпоста в Украине всех мужчин сразу мобилизуют, что тоже не соответствует действительности.