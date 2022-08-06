РНБО спростовує основні фейки про звільнення з роботи у воєнний час

Рада національної безпеки та оборони спростувала декілька поширених фейків щодо звільнення з роботи працівників у воєнний час. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

За повідомленням , поширеним фейком є твердження про те, що якщо працівник не з’являється на роботі і у нього вимкнений телефон, то його неможливо звільнити.

Але, за повідомленням ЦПД така інформація на відповідає дійсності, адже Ст.36 Кодексу законів про працю (КЗпП) була доповнена пунктом 8-3 і тепер «підставою для звільнення є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль». Тобто, якщо працівник не відповідає на телефон і не ходить на роботу, його таки звільнять.

Наступний фейк, який наводить РНБО стосується твердження про те що власник підприємства, яке не працює через відсутність сировини нікого не може звільнити.

Це також не відповідає дійсності, адже згідно п.6 ст.41 КЗпП «неможливість забезпечення працівника роботою – це додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця». Тобто працівника можуть звільнити, якщо не має роботи.