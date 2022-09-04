Не треба розповсюджувати фейки: заява Міноборони щодо постановки жінок на облік

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що жінки можуть вставати на військовий облік лише добровільно. З 2014 року жодна українка примусово на фронт не потрапила - лише за згодою. Тому не варто розповсюджувати фейкову інформацію, що нібито після 1 жовтня жінки мають стати на облік, що будуть застосовуватися ті сами обмеження, що й на чоловіків, інформує Апостроф .

Її слова опублікувала пресслужба Міноборони України у Facebook.

Як наголосила Маляр, Міноборони розробили і передали до Верховної Ради України пропозиції змін до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу” стосовно добровільної постановки на військовий облік саме українських громадянок.

"Зараз працюємо над законопроектом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламента. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають", - зауважила вона.

Заступниця глави Міноборони додала, що на даний момент Україна немає гострої потреби значно збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Але все ще є потреба у фахівцях медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Тому якщо пропозиції військового відомства до змін вищезгаданого Закону України будуть прийняті, то Генеральний штаб ЗСУ розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для українок, а також скоротить перелік до оптимальної потреби.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA