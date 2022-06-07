В Мариуполе оккупанты свозят тела горожан в помещения супермаркетов — Андрющенко

В Мариуполе роSSийские оккупанты продолжают свозить тела погибших жителей города в помещения местных супермаркетов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона единых новостей .

По словам представителя власти, россияне начали собирать тела своих жертв там, где к ним есть доступ. Но вместо того чтобы отвезти их на кладбище или похоронить в братских могилах, как они делали это раньше, сейчас захватчики свозят погибших в супермаркеты.

«Тела, которые находят горожане, свозят грузовиками в импровизированный морг возле торгового центра «Метро». А там, где штаб так называемой «гуманитарной помощи», тракторами свозят погибших, которых могут узнать близкие», – сказал Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, ужасная ситуация вызвана большим количеством жертв среди гражданского населения города. РоSSияне просто физически не могут похоронить их хоть каким-то образом.