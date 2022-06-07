Сколько стоит содержание роSSийских военнопленных, рассказали в Минюсте

На содержание одного пленника нужно 3000 гривен в месяц, а условия должны соответствовать Женевской конвенции, информирует ZN.ua.

Сколько стоит содержание роSSийских военнопленных, рассказали в Минюсте
© Deutsche Welle

В Украине для роSSийских военнопленных, у которых нет перспективы быстрого возвращения в свою страну, создан специальный лагерь, где они содержатся отдельно от тех, кто недавно попал в плен, или подлежит обмену. На нужды одного человека государство выделяет 3000 гривен в месяц, сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

Согласно Женевской конвенции пленные имеют определенные права, которые должны соблюдаться любой страной, находящейся в состоянии войны. Поэтому в Минюсте озвученные расходы считаются оправданными. В стоимость ежемесячного содержания входит питание, одежда, средства гигиены, медицинское обслуживание. а также коммунальные платежи и заработная плата персонала лагеря.

К русским военнопленным имеют доступ представители Красного Креста.

«Наша задача минимум – содержать военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не мог говорить о том, что мы пытаем таких лиц, совершаем военные преступления в отношении их и т.д. РоSSийские военнопленные – это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы наших украинских защитников освободить из вражеского плена», – подчеркнул Денис Малюська.

Несмотря на информацию о ненадлежащем содержании украинских военнопленных в РоSSии, Министр юстиции считает, что Украина должна соблюдать международное право и не опускаться до варварских методов страны-агрессора.


Дарья Кепова, ZN.ua





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