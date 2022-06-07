На Запорожье в результате обстрелов ранен ребенок

РоSSийские войска обстреляли из артиллерии Гуляйпольскую громаду, информирует ZN.ua.

На Запорожье в результате обстрелов ранен ребенок
© Евгения Назарова/ Радио Свобода

В Запорожской области в результате роSSийских артиллерийских ударов в районе Гуляйполя был ранен десятилетний ребенок, сообщила Запорожская областная военная администрация.

«Враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Каменское, Новоданиловка, Орехов, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское, Камышеваха, Темеровка, Гуляйполе, Красное, Таврийское, Заты, Свободное и Свободное поле. В нарушение Права войны очередные роSSийские артобстрелы претерпели города Гуляйполе, Орехов и село Преображенка», - сообщили в ОВА.

Как следствие, в Гуляйпольской громаде частично повреждены пятнадцать домов, две квартиры, автомобиль и помещение магазина.


Ирина Знась, ZN.ua





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