В Запорожской области в результате роSSийских артиллерийских ударов в районе Гуляйполя был ранен десятилетний ребенок, сообщила Запорожская областная военная администрация.

«Враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Каменское, Новоданиловка, Орехов, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское, Камышеваха, Темеровка, Гуляйполе, Красное, Таврийское, Заты, Свободное и Свободное поле. В нарушение Права войны очередные роSSийские артобстрелы претерпели города Гуляйполе, Орехов и село Преображенка», - сообщили в ОВА.

Как следствие, в Гуляйпольской громаде частично повреждены пятнадцать домов, две квартиры, автомобиль и помещение магазина.