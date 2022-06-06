Путин распорядился усовершенствовать IT- технологии в тюрьмах - после утечек видео с изнасилованиями и издевательствами

РоSSийский диктатор Владимир Путин распорядился усовершенствовать IT- технологии в тюрьмах после того, как служба исполнения наказаний РФ в прошлом году оказалась в центре пыточного скандала - оттуда состоялась утечка видео-архива с истязаниями заключенных. Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В структуре службы наказаний будет создано Управление цифровой трансформации, которое должно внедрять в работу ведомства IT-технологии.

Указ о создании управления Путин подписал еще в начале апреля. Но тогда, согласно информации источников роSSийских СМИ , пришлось временно заморозить программы цифровой трансформации в связи с нехваткой денег у государства.

Вторая волна резонанса этой история случилась теперь, после того, как стало известно, что на пост главы управления назначен генерал-лейтенант внутренней службы Константин Березнев.

Юристу по образованию, почти 30 лет работавшему в колониях Кузбассе и не имеющему отношения к IT, Березневу предстоит заняться внедрением цифрового документооборота, создать цифровые профили заключенных и запустить систему распознавания лиц на видеокамерах тюрем.