Путин распорядился усовершенствовать IT- технологии в тюрьмах - после утечек видео с изнасилованиями и издевательствами

Правозащитники также обращают внимание, что обеспечение роSSийских тюрем электронными устройствами уже десятилетие является очень коррупционной аферой, информирует ZN.ua.

Путин распорядился усовершенствовать IT- технологии в тюрьмах - после утечек видео с изнасилованиями и издевательствами
© Фото из открытых источников

РоSSийский диктатор Владимир Путин распорядился усовершенствовать IT- технологии в тюрьмах после того, как служба исполнения наказаний РФ в прошлом году оказалась в центре пыточного скандала - оттуда состоялась утечка видео-архива с истязаниями заключенных. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В структуре службы наказаний будет создано Управление цифровой трансформации, которое должно внедрять в работу ведомства IT-технологии.

Указ о создании управления Путин подписал еще в начале апреля. Но тогда, согласно информации источников роSSийских СМИ, пришлось временно заморозить программы цифровой трансформации в связи с нехваткой денег у государства.

Вторая волна резонанса этой история случилась теперь, после того, как стало известно, что на пост главы управления назначен генерал-лейтенант внутренней службы Константин Березнев.

Юристу по образованию, почти 30 лет работавшему в колониях Кузбассе и не имеющему отношения к IT, Березневу предстоит заняться внедрением цифрового документооборота, создать цифровые профили заключенных и запустить систему распознавания лиц на видеокамерах тюрем.


Лия Ильченко, ZN.ua





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