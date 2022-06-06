Считал солдат "пушечным мясом": что известно об уничтоженном роSSийском генерале

Генерал-майор ВС РФ Роман Кутузов, который был ликвидирован 5 июня на Донбассе, презрительно относился к личному составу и считал его "пушечным мясом".

Об этом в своем Telegram-канале рассказывает журналист Роман Цимбалюк, информирует Апостроф .

По его словам, топ-офицер, который являлся командиром 1 Армейского корпуса "ДНР" осознанно отправлял людей "на убой", понимая, какие будут потери среди личного состава.

Журналист отмечает, что Роман Кутузов пренебрежительно относился к своим подчиненным и считал их "пушечным мясом", которое необходимо для выполнения поставленных задач. У военнослужащих морально-психологическое состояние было крайне низким и часто командиры рот или батальонов пытались саботировать его приказы.

По данным Цимбалюка, у ликвидированного генерал-майора ВС РФ была поставлена задача по оккупации одного из городов Донецкой области, из-за чего он распорядился, чтобы командиры 1-й и 100-й отдельных мотострелковых бригад лично вели войска на штурм позиций ВСУ. Осознавая свои перспективы в прямом боестолкновении, подчиненные отказались выполнять приказ Романа Кутузова.

"Генерал-майор решил самолично возглавить наступление и был уничтожен огнем артиллерии ВС Украины", - добавил Цимбалюк в своей публикации.

Стоит отметить, что Роман Кутузов был ликвидирован в воскресенье, 5 июня, в ходе боев на территории Луганской области. Огнем артиллерии ВСУ генерал-майора роSSийской армии уничтожили в направлении трассы Бахмут - Лисичанск.