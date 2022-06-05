Адвокат Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте

Украинский адвокат, ветеран боевых действий на Донбассе Маси Найем, который после 24 февраля снова пошел на фронт защищать Украину, получил тяжелое ранение головы и глаза, сообщает его брат - заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем .

Защитника Украины доставили в областную больницу им. Мечникова в Днепре и готовят к операции.

По словам Мустафы, сначала Маси был в коме, но уже понемногу приходит в себя. Врачи говорят, что он сейчас стабилен.

Мустафа поблагодарил всех за помощь.