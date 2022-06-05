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2022-06-05
Адвокат Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте
Врачи готовят его к операции.
© Центр стратегических коммуникаций/Телеграмм
Украинский адвокат, ветеран боевых действий на Донбассе Маси Найем, который после 24 февраля снова пошел на фронт защищать Украину, получил тяжелое ранение головы и глаза, сообщает его брат - заместитель министра инфраструктуры
Защитника Украины доставили в областную больницу им. Мечникова в Днепре и готовят к операции.
По словам Мустафы, сначала Маси был в коме, но уже понемногу приходит в себя. Врачи говорят, что он сейчас стабилен.
Мустафа поблагодарил всех за помощь.
Анастасия Дэйна, ZN.ua