В Минобороны Украины заявили, что украинские военные «мощно сопротивляются» оккупантам в Северодонецке

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины "мощно сопротивляются" войскам РФ в Северодонецке, информирует " Радио Свобода ".



"Там горячо, бои продолжаются... Единственное, что мы можем точно говорить - ВСУ мощно сопротивляются, потому что иначе город бы уже перешел под контроль роSSийских войск. Мы можем сказать, что там задействованы очень профессиональные украинские подразделения. В-третьих, россияне двигаются по своему плану – они хотели выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, но пока они в сроки не укладываются и реализовать им этот план не удается", – подчеркнула Маляр.

По информации украинских военных, подразделения армии РФ ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, применяя артиллерию. Они контролируют восточную часть города, пытаясь его окружить и блокировать основные логистические пути наших войск.