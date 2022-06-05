В Минобороны Украины заявили, что украинские военные «мощно сопротивляются» оккупантам в Северодонецке

Войска РФ сейчас контролируют восточную часть города, пытаясь окружить и блокировать основные логистические пути наших войск, информирует ZN.ua.

В Минобороны Украины заявили, что украинские военные «мощно сопротивляются» оккупантам в Северодонецке
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины "мощно сопротивляются" войскам РФ в Северодонецке, информирует "Радио Свобода".

"Там горячо, бои продолжаются... Единственное, что мы можем точно говорить - ВСУ мощно сопротивляются, потому что иначе город бы уже перешел под контроль роSSийских войск. Мы можем сказать, что там задействованы очень профессиональные украинские подразделения. В-третьих, россияне двигаются по своему плану – они хотели выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, но пока они в сроки не укладываются и реализовать им этот план не удается", – подчеркнула Маляр.

По информации украинских военных, подразделения армии РФ ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, применяя артиллерию. Они контролируют восточную часть города, пытаясь его окружить и блокировать основные логистические пути наших войск.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Украина перешла в контрнаступление в Северодонецке: Британское минобороныУкраина перешла в контрнаступление в Северодонецке: Британское минобороны
Диалог с РФ возможен только в направлении победы Украины – спикер РадыДиалог с РФ возможен только в направлении победы Украины – спикер Рады
Украинские защитники уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области — видеоУкраинские защитники уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области — видео
Украинские защитники контролируют половину Северодонецка — глава ОВАУкраинские защитники контролируют половину Северодонецка — глава ОВА
Рашисты продвинулись на юге и "забуксовали" в Северодонецке: обновленная карта боевых действийРашисты продвинулись на юге и "забуксовали" в Северодонецке: обновленная карта боевых действий
Украинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупантов — видеоУкраинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупантов — видео
Украинские военные провели успешные контратаки в Северодонецке – британская разведкаУкраинские военные провели успешные контратаки в Северодонецке – британская разведка
В зоне ОС украинские защитники отбили пять атак войск РФВ зоне ОС украинские защитники отбили пять атак войск РФ
Как РоSSия вывозит из Украины стратегический товар и приближает продуктовый коллапс: фотоКак РоSSия вывозит из Украины стратегический товар и приближает продуктовый коллапс: фото
Baltops-2022: сегодня у берегов Швеции начнутся масштабные военные учения НАТОBaltops-2022: сегодня у берегов Швеции начнутся масштабные военные учения НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости