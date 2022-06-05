The Guardian: Сдержанность Байдена обрекает Украину на долгую войну

Поведение напуганных лидеров Запада, мягко говоря, удивляет, в то время как лидеры в других частях мира пытаются даже нажиться на украинской агонии, информирует ZN.ua.

Мягко говоря, это странно, что президент Джо Байден готов поставлять передовые ракеты Украине только в том случае, если они не будут использованы для удара по РоSSии. Владимир Путин может обстреливать украинцев через границу, когда ему только вздумается. Но армия Украины не должна отвечать своим обидчикам.

Об этом пишет The Guardian, указывая на еще одну странную вещь: ООН добивается, чтобы РоSSия дала согласие на экспорт украинского зерна из Одессы и других портов. Но именно Путин блокирует доставку 22 миллионов тонн украинской пшеницы на Ближний Восток и в Африку, где миллионам людей грозит голод.

«Не надо спрашивать разрешения. Лучше отправить многосторонние силы, которые прорвут эту незаконную блокаду», – пишет издание.


Лесь Димань, ZN.ua





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