The Guardian: Сдержанность Байдена обрекает Украину на долгую войну
Поведение напуганных лидеров Запада, мягко говоря, удивляет, в то время как лидеры в других частях мира пытаются даже нажиться на украинской агонии, информирует
Мягко говоря, это странно, что президент Джо Байден готов поставлять передовые ракеты Украине только в том случае, если они не будут использованы для удара по РоSSии. Владимир Путин может обстреливать украинцев через границу, когда ему только вздумается. Но армия Украины не должна отвечать своим обидчикам.
Об этом пишет
«Не надо спрашивать разрешения. Лучше отправить многосторонние силы, которые прорвут эту незаконную блокаду», – пишет издание.