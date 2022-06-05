Politico: Шольц бросает Украину в беде из-за комплекса кайзера Вильгельма

Подходы немецкого канцлера не только вредят Украине, но и подрывают и без того шаткие позиции Берлина в НАТО, информирует ZN.ua.

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал выводы из уроков истории, но, к сожалению, неправильные.

"Я не кайзер Вильгельм!" - глава немецкого правительства неоднократно упоминал германского императора Вильгельма II во время разговоров за закрытыми дверями на протяжении последних недель, заставив многих обратиться к Wikipedia. Вильгельм?

За пределами Германии внука королевы Виктории запомнили разве по его задраным усам и островерхому шлему. А британский высший класс может еще припомнить, что Вильгельм одевал неправильные ботинки для прогулок на яхте в Коуз, пишет Politico. Но для Германии это был правитель, чья беспорядочная внешняя политика, а в частности союз с Австро-Венгрией, спровоцировала Первую мировую войну и катастрофический приход Адольфа Гитлера к власти. Для немцев Вильгельм – не карикатура, а предупреждение.

Во времена, когда западные союзники с усталостью выслушивают все немецкие оправдания, почему Берлин не отправляет военную помощь Украине, зацикленность Шольца на Вильгельме II помогает объяснить, почему канцлер, как сказал посол Андрей Мельник, бросил Киев «в беде». Припоминая немецкого правителя, Шольц не просто посылает немцам сигнал, что он не собирается вступать в более широкий конфликт. Он также утверждает, что спасает их от ядерного уничтожения.

«Ядерная война не должна начаться. Последствия ошибки будут катастрофическими», – сказал он Der Spiegel в апреле.

Неудивительно, что призрак ядерного армагедона оказался эффективной тактикой для тех, кто хочет помутить воду. 58% немцев поддерживают отправку тяжелого вооружения Украине. Но почти половина также верит Шольцу, не очень охотно выполняющему этот запрос.

«В Германии много мирных инициатив и даже были пророSSийские протесты. Но немцы не выходили на улицы, чтобы поддержать танки Украины», – пишет издание.

 


Лесь Димань, ZN.ua





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