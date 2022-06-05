В Николаеве в результате ракетного удара горят склады с зерновым шротом

В Николаеве в субботу, 4 июня, ракеты РФ , кроме жилого квартала, попали в склад с зерновым шротом. В результате обстрела произошел пожар, отметил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Кроме жилого квартала, вчера роSSийские оккупанты обстреляли в Николаеве инфраструктурный объект. В результате чего там загорелись склады с зерновым шротом. Пожар спасатели ликвидируют до сих пор", - подчеркнул мэр.

Пожар возник на площади 10 тысяч квадратных метров, для его ликвидации привлечены 11 единиц техники и 50 пожарных.