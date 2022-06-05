Евросоюз разработал план отказа от газа РФ — еврокомиссар

Путин использует поставки газа, чтобы разделить Европу, информирует ZN.ua.

В войне РФ против Украины поставки газа в Европу стали средством давления для главы Кремля Владимира Путина. РоSSия прекратила поставки газа в Финляндию в середине мая, после того как страна отказалась рассчитываться в рублях. По мнению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, нужно поскорее отказаться от импорта роSSийского газа. В частности, ЕС планирует увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также расширить мощности зеленой энергетики. Об этом заявил Бретон в эфире телеканала Europe 1/CNews.

«Нам придется освободиться от роSSийского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу», – отметил Бретон.

Путин предупредил, что если «недружественные» страны-покупатели роSSийского газа откажутся платить в рублях, они будут лишены поставок. В частности, роSSийский «Газпром» приостановил поставки в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС поступало из РоSSии. Если Кремль когда-нибудь приостановит эти поставки во Францию, уверяет Тьерри Бретон, то страна к этому готова.

«Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на это», - заявил Бретон.

«Мы импортируем из РоSSии 155 миллиардов кубометров в год», - добавил еврокомиссар.

По его словам, новый план будет включать «50 миллиардов кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 миллиардов из существующих трубопроводов, ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей, составляющих 25 миллиардов кубических метров». Перезапуск угольных электростанций также является рассматриваемым вариантом.

В частности, в список «недружественных стран», опубликованный РФ в начале марта, вошли США, члены Европейского Союза, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Тайвань, Южная Корея, Норвегия и Австралия. Основными потребителями роSSийского газа являются страны ЕС.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Стефанчук во время визита во Францию планирует лично поговорить с МакрономСтефанчук во время визита во Францию планирует лично поговорить с Макроном
Упорство ВСУ удивило рф, пришлось отказаться от первоначального плана: оккупанты изменили главную цельУпорство ВСУ удивило рф, пришлось отказаться от первоначального плана: оккупанты изменили главную цель
"Мама, я хочу остаться в Украине": мобилизованные из "Л/ДНР" решили отказаться от обмена"Мама, я хочу остаться в Украине": мобилизованные из "Л/ДНР" решили отказаться от обмена
Инициатива с душком: дипломат указал, кто на самом деле стоит за "мирным" планом Италии для УкраиныИнициатива с душком: дипломат указал, кто на самом деле стоит за "мирным" планом Италии для Украины
Глава МИД Германии призвала реформировать Евросоюз перед его расширениемГлава МИД Германии призвала реформировать Евросоюз перед его расширением
ВСУ в Северодонецке втянули оккупантов в ловушку, раскрыт хитрый план: "РоSSийское командование в шоке"ВСУ в Северодонецке втянули оккупантов в ловушку, раскрыт хитрый план: "РоSSийское командование в шоке"
Когда вокруг одни поражения: в сети опубликовали план "ДНР" по "поднятию духа" среди населенияКогда вокруг одни поражения: в сети опубликовали план "ДНР" по "поднятию духа" среди населения
Оккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремляОккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремля
Канада планирует декриминализировать МДМА, кокаин, метамфетамин и опиоидыКанада планирует декриминализировать МДМА, кокаин, метамфетамин и опиоиды
"Будет открытое противостояние": в россии назревает бунт против войны из-за срыва планов путина"Будет открытое противостояние": в россии назревает бунт против войны из-за срыва планов путина
Последние новости
Подгружаем последние новости