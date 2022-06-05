Евросоюз разработал план отказа от газа РФ — еврокомиссар
В войне РФ против Украины поставки газа в Европу стали средством давления для главы Кремля Владимира Путина. РоSSия прекратила поставки газа в Финляндию в середине мая, после того как страна отказалась рассчитываться в рублях. По мнению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, нужно поскорее отказаться от импорта роSSийского газа. В частности, ЕС планирует увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также расширить мощности зеленой энергетики. Об этом заявил Бретон в эфире телеканала
«Нам придется освободиться от роSSийского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу», – отметил Бретон.
Путин предупредил, что если «недружественные» страны-покупатели роSSийского газа откажутся платить в рублях, они будут лишены поставок. В частности, роSSийский «Газпром» приостановил поставки в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию.
В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС поступало из РоSSии. Если Кремль когда-нибудь приостановит эти поставки во Францию, уверяет Тьерри Бретон, то страна к этому готова.
«Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на это», - заявил Бретон.
«Мы импортируем из РоSSии 155 миллиардов кубометров в год», - добавил еврокомиссар.
По его словам, новый план будет включать «50 миллиардов кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 миллиардов из существующих трубопроводов, ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей, составляющих 25 миллиардов кубических метров». Перезапуск угольных электростанций также является рассматриваемым вариантом.
В частности, в список «недружественных стран», опубликованный РФ в начале марта, вошли США, члены Европейского Союза, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Тайвань, Южная Корея, Норвегия и Австралия. Основными потребителями роSSийского газа являются страны ЕС.