Оккупанты обстреляли Донецкую область из "Точек У", "Градов" и "Смерчей": есть погибшие

Разрушениям подверглись 14 гражданским объектов.

Оккупанты обстреляли Донецкую область из
© Нацполиция

РоSSийские оккупационные войска нанесли 15 ударов по Донецкой области из авиации, ракетных комплексов «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», артиллерии, танков. Есть погибшие и раненые, сообщает Национальная полиция.

В результате обстрела разрушены 14 гражданских объектов.

"РоSSийские войска били по населенным пунктам – Бахмут, Авдеевка, Святогорск, Константиновка, Соледар, Краматорск, Дружковка, Новоселовка 1, Первомайское, Острое, Нетайлово, Крестище, Времевка", - говорится в сообщении.

Повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки, коммунальное предприятие, детский лагерь, завод, два религиозных сооружения.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


Анна Конюченко, ZN.ua





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