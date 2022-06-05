Ракета РФ пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС

Эта ракета летела в сторону Киева, где утром раздавались взрывы, информирует ZN.ua.

Ракета РФ пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС
© Энергоатом

Утром в воскресенье, 5 июня, ракета "Калибр", которую РФ запустила по Киеву, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС в Николаевской области, сообщает "Энергоатом".

"РоSSия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что, возможно, ракета летела в сторону Киева, где утром были взрывы.


Анна Конюченко, ZN.ua





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