Ракета РФ пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС

Утром в воскресенье, 5 июня, ракета "Калибр", которую РФ запустила по Киеву , пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС в Николаевской области, сообщает " Энергоатом ".

"РоSSия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", - говорится в сообщении.