В общественном пространстве ходит все больше разговоров о развале роSSийской федерации после победы Украины в войне и падения путинского режима.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив считает, что первым независимым регионом должна стать Чечня.

По его словам, путин является единоличным правителем в россии сейчас. Исторически после поражения в войне в россии меняется власть на кардинально другую.

Он объяснил, что именно Чечня на сегодняшний день является республикой, которая абсолютно готова к независимости. Единственное, что ее сдерживает, – это определенные персональные обязательства, которые кадыров взял перед роSSийским диктатором.

"Однако он их взял перед путиным, но не перед россией. Это нужно понимать. Как только путина не станет, то кадыров на второй день объявит независимость", – уверен советник министра внутренних дел.