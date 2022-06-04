Генштаб: РФ продолжает лгать о расположении позиций ВСУ в школах и больницах, чтобы оправдать свои атаки

РоSSийские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении подразделений украинских Вооруженных сил в школах, больницах и церквях, сообщает Генштаб ВСУ .

«Призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять роSSийские фейки и дезинформацию», – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники наносят потери роSSийским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.