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2022-06-04
Генштаб: РФ продолжает лгать о расположении позиций ВСУ в школах и больницах, чтобы оправдать свои атаки
В стране, где нет свободы слова, Кремль способен заложить в головы простым людям какой угодно сюр, информирует
© Павел Кириленко Донецкая ОВА/telegram
РоSSийские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении подразделений украинских Вооруженных сил в школах, больницах и церквях, сообщает
«Призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять роSSийские фейки и дезинформацию», – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники наносят потери роSSийским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.
Анастасия Дэйна, ZN.ua