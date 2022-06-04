На Харьковщине роSSийской ракетой была разрушена база "Металлиста"

Снаряд прилетел со стороны Белгорода

На Харьковщине роSSийской ракетой была разрушена база
Высокий - поселок возле Харькова
© ФК Металлист

База футбольного клубов "Металлист 1925" и "Металлист" в поселке Высокий была разрушена роSSийской ракетой.

"Ракета из роSSийского Белгорода попала по территорию УТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожено часть закупленного оборудования и экипировки команды на новый сезон. Досталось и футбольным полям, которые также были повреждены. Взрыв был такой силы, что остатки земли разбросаны в радиусе больше 100 метров от его эпицентра", - говорится в заявлении "Металлиста 1925".

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Украинские войска продолжают контрнаступление в Харьковской области и пытаются оттеснить оккупантов к границе.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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