На Харьковщине роSSийской ракетой была разрушена база "Металлиста"

База футбольного клубов "Металлист 1925" и "Металлист" в поселке Высокий была разрушена роSSийской ракетой.

"Ракета из роSSийского Белгорода попала по территорию УТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожено часть закупленного оборудования и экипировки команды на новый сезон. Досталось и футбольным полям, которые также были повреждены. Взрыв был такой силы, что остатки земли разбросаны в радиусе больше 100 метров от его эпицентра", - говорится в заявлении "Металлиста 1925" .

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Украинские войска продолжают контрнаступление в Харьковской области и пытаются оттеснить оккупантов к границе.