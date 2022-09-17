Біля Мелітополя знищена чергова військова база загарбників — мер

Йдеться про ворожу військову базу у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману, інформує ZN.ua.

Біля Мелітополя знищена чергова військова база загарбників — мер
Фото ілюстративне
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Під тимчасово окупованим Мелітополем на Запоріжжі 17 вересня було знищено ще один військовий об'єкт російських загарбників. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману», - написав він.

Федоров додав, що загарбники «настільки потужно палять, що й досі йде дим».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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