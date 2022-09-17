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2022-09-17
Біля Мелітополя знищена чергова військова база загарбників — мер
Йдеться про ворожу військову базу у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману, інформує
Фото ілюстративне© скриншот видео
Під тимчасово окупованим Мелітополем на Запоріжжі 17 вересня було знищено ще один військовий об'єкт російських загарбників. Про це
«Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману», - написав він.
Федоров додав, що загарбники «настільки потужно палять, що й досі йде дим».
Анастасія Гурін, ZN.ua